تستكمل اليوم منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة 3 مباريات أبرزها مباراة الزمالك ومضيفه كهرباء الاسماعيلية التي ستقام في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

يدخل الزمالك اللقاء بقيادة معتمد جمال المدير الفني ولديه 25 نقطة من 13 مباراة، حقق الفوز في 7 وتعادل في 4 وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 20 هدفاً، واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

يسعى الزمالك لاستغلال الحالة المعنوية للفريق بعد انتصاراته الأخيرة المتتالية على بتروجت بنتيجة 2- صفر محلياً، قبل الفوز على المصري 2-1 في كأس الكونفدرالية الإفريقية رغم الصعوبات التي تواجه الفريق في الفترة الماضية.

ويفتقد الزمالك في اللقاء لخدمات مدافعه حسام عبد المجيد لإيقاف مباراة واحدة، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث أمام بتروجت في اللقاء الماضي، كما يغيب نبيل عماد دونجا لاعب خط الوسط بعد انتقاله رسمياً لصفوف نادي النجمة السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كما تأكد غياب محمد شحاتة، لاعب وسط الفريق بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة التي يُعاني منها في العضلة الضامة، ويخضع اللاعب حاليًا لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للعودة في أسرع وقت ممكن.

بينما يدخل كهرباء الاسماعيلية اللقاء بقيادة مدربه رضا شحاته ولديه 11 نقطة من 15 مباراة، حقق الفوز في 3 وتعادل في مباراتين وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفاً، واستقبلت شباكهم 27 هدفاً.

ويسعى الفريق الصاعد حديثاً لدوري الأضواء إلى تحسين موقفه في جدول ترتيب المسابقة حيث يحتل المركز العشرين وقبل الأخير في ظل الصفقات الكثيرة التي قام بها من أجل تدعيم الفريق.

كما يدخل كهرباء الاسماعيلية اللقاء منتشياً بالانتصار الأخير الذي حققه على حرس الحدود في مباراته الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز بنتيجة 2-1.

يسبقها مباراة بيراميدز مع سموحة في تمام الساعة الخامسة مساءً بملعب استاد برج العرب.

ومن المقرر أن يتواجد كرونسلاف يورتيتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز في المدرجات بعد تعرضه للإيقاف من قبل رابطة الأندية مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في مباراة الفريق الأخيرة أمام الجونة.

يدخل بيراميدز اللقاء ولديه 28 نقطة من 13 مباراة حقق الفوز في 8 وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة، ويسعى الفريق لاستعادة ذاكرة الانتصارات في المسابقة المحلية والتي توقفت عند الفوز على كهرباء الاسماعيلية في 4 ديسمبر الماضي حيث تعادل بعدها أمام بتروجت 2-2 ثم أمام الجونة بنتيجة 1-1.

على الجانب الآخر يدخل سموحة اللقاء بقيادة مدربه أحمد عبد العزيز ولديه 22 نقطة من 14 مباراة، حقق الفوز في 5 وتعادل في 7 وخسر مباراتين.

كان الفريق السكندري قد عاد من القاهرة بفوز ثمين على إنبي بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية.

في ونفس التوقيت يحل المصري ضيفاً على زد باستاد السويس.

يدخل المصري اللقاء بقيادة مدربه نبيل الكوكي ولديه 23 نقطة من 13 مباراة، حقق الفوز في 6 وتعادل في 5 وخسر مباراتين.

كان الفريق البورسعيدي قد حقق فوزاً ثميناً على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3-2 في المباراة الآخيرة.

بينما يدخل زد اللقاء بقيادة مدربه محمد شوقي ولديه نفس الرصيد 23 نقطة من 15 مباراة حقق الفوز في 6 وتعادل في 5 وخسر 4 مباريات.

ويسعى زد لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين بعد الفوز في آخر مباراتين بالمسابقة على حساب كهرباء الاسماعيلية 2-1 ثم فاركو بثنائية نظيفة.