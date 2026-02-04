الكشف عن حكام مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في الدوري

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الطواقم التحكيمية التي ستدير مباريات اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام اليوم الأربعاء، 3 مباريات لحساب منافسات الجولة الـ17 من الدوري، سموحة ضد بيراميدز، زد ضد المصري، كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك.

حكام كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك

يدير محمد عباس قابيل، مباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك تحكيميًا، ويعاونه إسلام أبو العطا كحكم مساعد أول، ومحمد مصطفى إسماعيل كحكم مساعد ثان، وهيثم عثمان كحكم رابع.

ويراقب الحكم حسام عزب تقنية الفيديو، ويعاونه أحمد بكر كحكم تقنية فيديو مساعد.