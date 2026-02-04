مارسيليا يعبر رين ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا

تغلب نادي أولمبيك مارسيليا على ضيفه، رين، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، لحساب منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس فرنسا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب فيلودروم، جيدة المستوى، وسط سيطرة من جانب أولمبيك مارسيليا على معظم مجرياتها، مصحوبة بفعالية هجومية على مرمى فريق رين.

وتقدم نادي أولمبيك مارسيليا في النتيجة بالدقيقة الثانية، عن طريق اللاعب، أمين جويري، بصناعة من تيموثي وياه، فيما سجل اللاعب، ماسون جرينوود الهدف الثاني مع الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 83، حسم نادي أولمبيك مارسيليا المباراة بتسجيل الهدف الثالث عن طريق اللاعب، بيير إيميريك أوباميانج، بصناعة من اللاعب، ماسون جرينوود.

وبتلك النتيجة، يتأهل فريق أولمبيك مارسيليا إلى ربع النهائي من بطولة كأس فرنسا، فيما يشهد الدور ثمن النهائي مواجهات قوية أخرى، أبرزها نيس أمام مونبيليه، ولوريان أمام باريس إف سي.