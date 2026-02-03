حبس المتهم بقتل وتقطيع جثة فتاة من ذوي الإعاقة بالإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، حبس عامل جزارة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل فتاة، وتقطيع جثتها، ووضعها داخل حقيبة سفر، ثم نقلها من شارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامي إلى منطقة الأزاريطة بسيارة أجرة "تاكسي"، وذلك بقصد السرقة، بعد إقامة علاقة غير شرعية معها مستغلًا إعاقتها الذهنية.

وطالبت النيابة العامة باستمرار تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الواقعة، ومدها بتقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح الجثمان، وتقرير تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط منطقة العثور على الجثة، إلى جانب أقوال شهود العيان، لبيان سبب الوفاة.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة بها آثار طعنات متعددة في أنحاء الجسد، داخل حقيبة سفر بمنطقة الأزاريطة.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ برفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي أن الجثة تعود لفتاة، وبمناظرتها تبين إصابتها بعدة طعنات، وكانت في حالة تعفن، مما يشير إلى وفاتها منذ عدة أيام.

وبتشكيل فريق بحث جنائي وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثور على الجثة، تم تحديد هوية المجني عليها، وتبين أنها فتاة غادرت منزل أسرتها في محافظة الفيوم متجهة إلى الإسكندرية منذ عدة أشهر.

كما تم تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه تم رصده وهو يحمل حقيبة من سيارة أجرة "تاكسي"، وبالتحري تم ضبط قائد السيارة عبر لوحاتها المعدنية، وأفاد السائق بتوصيله شخصًا من شارع خالد بن الوليد في ميامي وكان بحوزته حقيبة مطابقة لتلك التي عُثر عليها.



وبتتبع خط سير المتهم تم التوصل إلى هويته، وهو من محافظة بني سويف، وقد جاء إلى الإسكندرية منذ عدة أشهر بسبب خلافات مع أسرته حول الميراث، واستأجر شقة سكنية في شارع خالد بن الوليد، حيث استدرج المجني عليها التي تعاني من إعاقة ومشاكل بالقدرات الذهنية.

وكشفت التحريات أن المتهم أقام علاقة غير شرعية مع المجني عليها داخل الشقة مستغلًا إعاقتها، وبعدها وقع خلاف بينهما عندما شاهد هاتفًا جديدًا ومبلغ 8 آلاف جنيه معها، فطلبها بحجة شراء شقة والزواج منها، وعند رفضها نشب شجار انتهى بقتلها بدافع سرقة الأموال التي حصلت عليها من التبرعات عبر محفظة إلكترونية بعد إقامتها بدار رعاية.

وأضافت التحريات أن المتهم اعتدى على المجني عليها بسكين، محدثًا إصابات طعنية أودت بحياتها في الحال، ثم قام بتقطيع الجثة ووضعها داخل حقيبة السفر، وتخلص منها بإلقائها في منطقة الأزاريطة لإبعاد الشبهات عنه.

وعقب ارتكاب الواقعة، غادر المتهم محافظة الإسكندرية إلى القاهرة بهدف الاختباء، بعد أن استولى على جميع المتعلقات الشخصية للمجني عليها، وبموجب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وعند مواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لتباشر التحقيق.