اللجنة المؤقتة تتراجع عن استقالتها من إدارة الإسماعيلي

أعلنت الجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي التراجع عن قرار استقالتها من إدارة النادي، والاستمرار في أداء مهمتهم مع النادي.

وكتب النادي الإسماعيلي في بيان رسمي: «اجتمع اليوم أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي، محمد رائف، وعلي الأسود، ومصطفى أميرو، حيث خاطبوا الجهة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة للعدول عن استقالاتهم، والاستمرار في أداء مهامهم داخل اللجنة، مع تعديل صفة علي الأسود ليصبح مستشارًا للمجلس».

وأضاف: «كما تم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة للانتهاء من إجراءات استكمال تشكيل أعضاء اللجنة، وإعادة توزيع المسؤوليات، في ظل خلو مقاعد رئيس اللجنة ونائبه وأمين الصندوق».

وأتم: «وأعلنت اللجنة استمرار المفاوضات الخاصة بالاستثمار في نشاط كرة القدم، من خلال الشراكة في شركة النادي الإسماعيلي لكرة القدم، مع التأكيد على تقديم كامل الدعم المالي والمعنوي للفريق الأول والجهاز الفني، بقيادة الكابتن طارق العشري».