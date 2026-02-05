إدارة ترامب تعلن إطلاق موقع ترامب آر إكس الإليكتروني لتوفير أدوية بأسعار مخفضة

من المقرر أن تطلق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، موقع "ترامب آر إكس" الإليكتروني، الذي تقول إنه سيساعد المرضى على شراء الأدوية الموصوفة بوصفات طبية مباشرة من الشركات المصنعة بأسعار مخفضة، في وقت تمثل فيه الرعاية الصحية وارتفاع تكاليف المعيشة مصدر قلق متزايد للأمريكيين.

ولا يُتوقع أن يعمل الموقع الحكومي كمنصة لشراء الأدوية مباشرة، بل سيعمل كمنصة لإرشاد الأمريكيين إلى مواقع الشركات المصنعة التي تتيح الشراء المباشر للمستهلكين، حيث يمكنهم إجراء عمليات الشراء.

وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عن الموقع، المقرر إطلاقه مساء اليوم الخميس، حيث وصفتته في منشور على منصة "إكس" بأنه "موقع على أحدث مستوى يتيح للمستهلكين الأمريكيين شراء الأدوية الموصوفة بوصفات طبية بأسعار منخفضة."

وقالت إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن ذلك بمشاركة المدير التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية، الدكتور محمد أوز، وجو جيبيا، مدير استوديو التصميم الوطني التابع لإدارة ترامب.

وكان الرئيس ترامب قد أشار لأول مرة إلى موقع "ترامب آر إكس" في سبتمبر، أثناء إعلانه عن أول صفقة من بين أكثر من 15 صفقة أبرمها مع شركات أدوية لخفض أسعار الأدوية لتتناسب مع أدنى سعر يُقدم في الدول المتقدمة الأخرى.

وقال ترامب في ديسمبر إن الموقع سيقدم "خصومات ضخمة لجميع المستهلكين" – رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت الأسعار المتاحة على المواقع الإليكترونية لشركات الأدوية ستكون أقل بشكل منتظم مما يمكن أن يحصل عليه العديد من المستهلكين عبر تغطيتهم التأمينية.

ومن المتوقع إطلاق الموقع، اليوم الخميس بعد أن تأجل إطلاقه عدة مرات ، لأسباب لم تكشف عنها الإدارة علنا.