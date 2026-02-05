قال نشطاء شاركوا في أسطول اعترضته إسرائيل العام الماضي، بينما كان يحاول إيصال مساعدات إلى غزة إنهم سيكررون المحاولة هذا العام، متوقعين مشاركة أكثر من مثلي عدد القوارب التي ستقل ما يصل إلى ألف مسعف.

وأوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي حوالي 40 قاربا ضمن أسطول الصمود العالمي في أكتوبر، خلال محاولة الوصول إلى قطاع غزة المحاصر، واعتقل الناشطة السويدية جريتا تونبري وأكثر من 450 مشاركا آخر، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال المنظمون، اليوم الخميس، بعدما اجتمعوا أمس في مؤسسة الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نلسون مانديلا في جوهانسبرج، إنهم يأملون حشد 100 قارب لمحاولتهم المقبلة.

وقال ماندلا مانديلا، حفيد مانديلا، الذي كان من النشطاء المعتقلين في المرة السابقة، خلال الاجتماع "إنها قضية... لمن يريدون أن يهبوا للدفاع عن العدالة والكرامة للجميع". وأضاف "نريد حشد... المجتمع الدولي للانضمام إلينا".

وندد المسئولون الإسرائيليون مرارا بمهمة العام الماضي، والمحاولات السابقة الأصغر للوصول إلى غزة عن طريق البحر، ووصفوها بأنها حيل دعائية.

وقال النشطاء إن الأمر لا يزال يستحق العناء لتسليط الضوء على محنة غزة حتى إذا مُنع دخول الأسطول مرة أخرى.