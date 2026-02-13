مسئول أمريكي: ترامب يتبنى نهجا أكثر حزما تجاه إيران بعد لقائه مع نتنياهو

قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبنّى «نهجًا أكثر تشددًا» تجاه إيران عقب لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل تصاعد التوترات الأمنية بالتزامن مع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.

وأضاف المسؤول لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن قرار ترامب إرسال حاملة الطائرات «جيرالد فورد» إلى المنطقة، قادمة من البحر الكاريبي، يأتي في هذا السياق.

ووفقًا للمسؤول، فإن لقاء ترامب مع نتنياهو كان له تأثير مباشر على موقف الرئيس الأمريكي، ودفعه إلى اعتماد «مقاربة أكثر صرامة» حيال إيران.

وقال المسؤول لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «عمليًا، قال نتنياهو إن إيران تلعب ألعابًا، ولا تريد أن يتم التلاعب بك. ترامب استمع»، بحسب وكالة «معًا» الفلسطينية.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تصل حاملة الطائرات إلى المنطقة خلال نحو شهر، في خطوة تعكس تشديد الموقف الأمريكي ورسالة ردع واضحة في خضم المسار التفاوضي القائم مع إيران.