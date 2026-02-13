ماكرون يطالب بكشف ملابسات تورط دبلوماسي فرنسي مع إبستين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بكشف كافة الملابسات المتعلقة بالدبلوماسي الفرنسي "فابريس أيدان"، الذي ورد اسمه في وثائق الملياردير جيفري إبستين والذي بدأت السلطات الفرنسية إجراءات قانونية بحقه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماكرون الجمعة للصحفيين قبيل قمة قادة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في قلعة "ألدن بيزن" ببلجيكا، حول علاقة الدبلوماسي الفرنسي بإبستين الذي وجد ميتا في 10 أغسطس 2019 أثناء محاكمته بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على قاصرات وإدارة شبكة دعارة.

وأشار ماكرون إلى أنه يريد "فهم السبب وراء عدم ظهور الحقائق المتعلقة بالدبلوماسي أيدان في وقت سابق"، مشددا على ضرورة "توضيح كل شيء" فيما يخص أيدان، الذي فتحت وزارة الخارجية الفرنسية تحقيقا بحقه.

وردا على سؤال حول استمرار أيدان في العمل لصالح الحكومة الفرنسية رغم وجود العديد من الادعاءات والتحقيقات الداخلية ضده، أجاب ماكرون بأن هذا الأمر "غير مقبول".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو "فتح تحقيق إداري وتأديبي" بحق أيدان الذي يشغل حاليا منصب "سكرتير أول للشؤون الخارجية".

- اسمه ورد في 211 وثيقة

ويظهر اسم أيدان في نحو 211 وثيقة من وثائق إبستين الجديدة التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية.

وتكشف الوثائق أن الدبلوماسي الفرنسي أجرى لقاءات منتظمة مع إبستين اعتمدت على تبادل معلومات دبلوماسية، خاصة خلال فترة عمله لدى الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 2010 و2017.

كما تداولت وسائل الإعلام ادعاءات تفيد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أبلغ الأمم المتحدة بوجود شكوك حول متابعة الدبلوماسي الفرنسي لمواقع إباحية للأطفال خلال فترة عمله في نيويورك.

وبناء على ذلك، فتحت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا، مما دفع أيدان لمغادرة منصبه فجأة والعودة إلى فرنسا.

ونشرت وزارة العدل الأمريكية مؤخرا أكثر من 3 ملايين صفحة، وألفي مقطع فيديو، و180 ألف صورة متعلقة بإبستين بموجب قانون شفافية ملفات إبستين، الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر الماضي.

وتشمل هذه المواد صورا فوتوغرافية، ومحاضر جلسات هيئة المحلفين الكبرى، وسجلات تحقيق، مع العلم أن العديد من الصفحات لا تزال خاضعة لتنقيح مكثف.

ووُجد إبستين منتحرا في سجن بمدينة نيويورك عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي بفتيات قاصرات

وتضمنت الوثائق، أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والحالي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.