رئيس أركان جيش الاحتلال: لن نتراجع عن نزع سلاح غزة وتفكيك حماس

قال إيال زامير، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش لن يتراجع عن هدف «نزع السلاح الكامل» من قطاع غزة وتفكيك حركة حركة حماس من سلاحها، وذلك خلال جولة ميدانية وتقييم للوضع في مدينة رفح جنوب القطاع، برفقة قادة عسكريين، اليوم الجمعة.

وأضاف زامير أن القوات الإسرائيلية «حققت إنجازًا غير مسبوق» عبر تدمير جميع كتائب خط الجبهة التابعة لحماس، مشيرًا إلى أن الحركة «هُزمت عسكريًا»، وأن جميع «المختطفين» عادوا إلى منازلهم، على حد قوله، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

وأوضح أن الجيش يعمل وفق توجيهات المستوى السياسي، مع الاحتفاظ بخطط حسم عسكرية والاستعداد لتنفيذ عمليات هجومية عند الحاجة، لافتًا إلى استمرار تعزيز الدفاع عن مستوطنات النقب الغربي.