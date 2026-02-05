أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الخميس، إجلاء أكثر من 143 ألف شخص جراء الفيضانات التي تضرب البلاد في 4 أقاليم.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن عمليات الإجلاء أسفرت حتى الخميس، عن نقل ما مجموعه 143 ألفا و164 شخصا، موزعين على 4 أقاليم، في إطار التدخلات الوقائية الرامية إلى حماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين.

وتشهد عدة مناطق شمالي المملكة، خلال الأيام الماضية، سيولا وفيضانات إثر هطول أمطار غزيرة، دفعت السلطات إلى القيام بعمليات إجلاء وإنقاذ.

وقالت الوزارة، إنه تم إجلاء نحو 110 آلاف و941 شخصا من سكان إقليم العرائش (شمال)، و16 ألفا و914 شخصا من سكان إقليم القنيطرة (غرب)، و11 ألفا و696 شخصا من سكان إقليم سيدي قاسم (شمال)، و3 آلاف و613 شخصا من سكان إقليم سيدي سليمان (شمال).

وأكدت أن عمليات الإجلاء المتدرج لسكان الأقاليم المتأثرة بمخاطر الفيضانات ما تزال متواصلة، وفق مقاربة تراعي درجات الخطورة وحجم الأضرار المحتملة، مع تسخير مختلف الوسائل اللوجستية لضمان نقل الأشخاص المتضررين في أفضل الظروف.

والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية إجلاء أكثر من 108 آلاف شخص من الأقاليم الأربعة إثر فيضانات وسيول.

ومنذ 28 يناير الماضي، تشهد الأقاليم الأربعة فيضانات بعدة مدن، خاصة في القصر الكبير، جراء ارتفاع مستوى مياه وادي اللوكوس، إثر امتلاء سد وادي المخازن، ليصل إلى 140 بالمئة من سعته للمرة الأولى، ما أدى إلى فيضانه، وفقا لمعطيات رسمية.

وفي ديسمبر 2025، أسفرت سيول اجتاحت مدينة آسفي (غرب)، عن مصرع 37 مواطنا، وفق بيان للحكومة.