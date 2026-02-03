التضامن بالفيوم تسلم دعما ماديا وعينيا لأسر شهداء لقمة العيش بحادث الطريق الإقليمي

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، دعماً مادياً وعينياً لأسر شهداء لقمة العيش من أبناء قرية معصرة صاوي بمركز طامية، الذين وافتهم المنية في حادث الطريق الإقليمي، في إطار التنسيق مع فريق الإغاثة وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وأكدت الدكتورة شيرين فتحي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن المديرية تواصلت بشكل فوري ومستمر مع أسر الضحايا منذ وقوع الحادث الأليم، لإنهاء الإجراءات اللازمة وتيسير حصولهم على مستحقاتهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وأشارت إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بمضاعفة مبلغ الإغاثة المقرر لأسر الضحايا، حيث تم الانتهاء من إجراءات الصرف الإلكتروني بإجمالي 350 ألف جنيه لصالح الأسر المستحقة، على أن يتم الصرف من خلال رب الأسرة عبر الڤيزا البريدية.

وأضافت أن المديرية قامت بتسليم دعم مادي بقيمة 200 ألف جنيه، إلى جانب مساعدات عينية، بمقر الوحدة الاجتماعية بقرية دار السلام، بحضور فريق الإغاثة بالمديرية، والإدارة الاجتماعية بطامية، ورئيس الوحدة الاجتماعية بدار السلام، وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة، في مشهد يعكس تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم الأسر المتضررة.