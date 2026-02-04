اعتقال طالب في نيس جنوب فرنسا سدد ثلاث طعنات لمعلمته

اعتقلت الشرطة الفرنسية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، طالبا بعد أن سدد طعنات لمعلمته فى معهد "لاجيشارد" بمنطقة "ساناري سور مار" بنيس جنوب شرق فرنسا.

وذكرت تقارير محلية، أن المعلمة مدرسة الفنون، تعرضت للطعن بشكل مفاجئ في قاعة الدرس من قبل الطالب البالغ من العمر 14 عاما.

وقال موقع صحيفة "لوباريزيان"، إن المعلمة نقلت الى مستشفى "سانت آن" في تولون وهي في وضع صحي حرج بعد أن تلقت ثلاث طعنات في البطن والذراع.

وأفادت التقارير، بأن المراهق فر من الفصل بعد الهجوم قبل أن يتمكن أحد أعضاء هيئة التدريس من إلقاء القبض عليه.

وذكر مدعي عام تولون، رافائيل بالاند، إنه تم اعتقاله لاحقا من قبل الشرطة واحتجازه.

وأضاف أن الطالب استخدم سكينا يبلغ طولها حوالي عشرة سنتيمترات في عملية الطعن. لكن لم تتضح بعد أسباب الهجوم.

وبحسب المدعي العام، سبق أن قدمت إدارة المعهد في مارس الماضي إخطارا لشبهات بارتكاب الوالدين أعمال عنف ضد شقيقة الطالب الصغرى.

ودفع ذلك قاضي الأحداث الى اتخاذ اجراء يقضي بتوفير الدعم للطالب وشقيقته.

ونقلت "لوباريزيان" عن المدعي العام اليوم: "لا توجد أي دلالات دينية أو سياسية في هذه المرحلة"، و"كل ما نعرفه هو كان هناك توترات مع المعلمة في الفترة الأخيرة".

وتعمل الضحية (60 عاما)، منذ عقود في معهد "لاجيشارد".