حلف الناتو يعتزم إطلاق عملية في محاولة لتهدئة الصراع في جرينلاند

يعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو)، المساهمة في تهدئة الصراع داخل الحلف حول جرينلاند من خلال إطلاق عملية جديدة في القطب الشمالي.

وقال الكولونيل مارتن لودونيل من المقر العسكري لحلف شمال الأطلسي في مدينة مونس البلجيكية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الثلاثاء، إن "النشاط سيعزز موقف الناتو في القطب الشمالي وأقصى الشمال".

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية، أنه من الممكن الإعلان عن بدء العملية في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع أو خلال الأسبوع المقبل.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن يطلق القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا أليكسوس جي جرينكويتش ما يسمى بـ"نشاط اليقظة المعززة"، حتى بدون قرار رسمي من جانب حلفاء الناتو.

ورفض المتحدث، التعليق على تاريخ البدء المحتمل والتفاصيل في الوقت الحالي.