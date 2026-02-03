 محكمة دنماركية تقضي بسجن شابين بتهمة القاء قنبلتين يدويتين قرب السفارة الإسرائيلية - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 فبراير 2026 11:57 م القاهرة
محكمة دنماركية تقضي بسجن شابين بتهمة القاء قنبلتين يدويتين قرب السفارة الإسرائيلية

كوبنهاجن - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 3 فبراير 2026 - 11:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 فبراير 2026 - 11:31 م

قضت محكمة في كوبنهاجن، بسجن شابين سويديين لفترات طويلة بعد إدانتهما بتهمة القاء قنبلتين يدويتين قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الدنماركية في أكتوبر 2024.

وأصدرت المحكمة، حكما بالسجن لمدة 12 عاما بحق شاب عمره الآن (18 عاما) وبالسجن لمدة 14 عاما بحق شاب آخر (21 عاما).

وأعلن الشابان، أنهما سيستأنفان الحكم. وأثناء المحاكمة، قال الشابان إنه تم استئجارهما لإلقاء قنابل يدوية في كوبنهاجن.

ومع ذلك، نفى الشاب الأصغر أن تكون السفارة هي الهدف.

وأفادت تقارير، بأن الشابين كانا يحملان خمس قنابل يدوية في ذلك الوقت.

ولم يصب أحد في الانفجارين، إلا أن أحد المبانى تعرض لأضرار.

 

