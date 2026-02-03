ماكرون: هناك استعدادات لإجراء حوار جديد مع موسكو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إنه يجري الإعداد لاستئناف المحادثات المباشرة بين أوروبا وموسكو.

وأكد ماكرون، أن هناك مناقشات تجري على المستوى الفني.

وأوضح الرئيس الفرنسي، أنه على الرغم من أن الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا لا تظهر استعدادا حقيقيا للتفاوض على السلام، فإن الاستعدادات جارية للحوار.

وتابع ماكرون: "في هذا السياق، من المهم بالفعل بالنسبة للأوروبيين إعادة إنشاء قنوات الاتصال الخاصة بهم. ويجري الإعداد لهذا من منظور تقني".

وقال ماكرون، في ديسمبر الماضي، إنه قد يكون من المفيد لأوروبا وأوكرانيا التحدث مرة أخرى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل المشاركة بشكل مباشر في المناقشات.

وأضاف ماكرون: "وإلا فإننا نتناقش فيما بيننا مع المفاوضين الذين سيناقشون الأمور مع الروس وحدهم. هذا ليس الوضع الأمثل".

وبعد ذلك بوقت قصير، أعرب بوتين عن استعداده لإجراء محادثة مع ماكرون.