الثلاثاء 3 فبراير 2026 11:13 م القاهرة
الشرطة البريطانية تجري تحقيقا جنائيا بشأن تسريبات بيتر ماندلسون لجيفري إبستين

لندن - أسوشيتد برس
نشر في: الثلاثاء 3 فبراير 2026 - 10:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 فبراير 2026 - 10:59 م

بدأت الشرطة البريطانية، تحقيقا جنائيا بشأن السياسي بيتر ماندلسون على خلفية سوء سلوك مزعوم يتعلق بعلاقته برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

وذكرت الحكومة البريطانية، أن ملفات إبستين التي تم الإفراج عنها مؤخرا تتضمن وثائق تشير إلى أن ماندلسون قد يكون شارك معلومات حساسة تتعلق بالسوق مع إبستين، بينما كان السياسي البريطاني عضوا بالحكومة البريطانية قبل عقد ونصف العقد.

وأشارت قوة شرطة العاصمة، إلى أن المحققيين راجعوا تقارير بشأن سوء السلوك وقرروا أنها تستدعى فتح تحقيق شامل.

