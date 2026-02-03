الادعاء الفرنسي يطالب بمنع مارين لوبان من شغل منصب بالانتخاب لمدة خمس سنوات

طالب ممثلو ادعاء في فرنسا، اليوم الثلاثاء، بمنع الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان من شغل منصب بالانتخاب لمدة خمس سنوات، في محاكمة استئناف حاسمة في باريس، وهي نتيجة قد تمنعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وتسعى لوبان، 57 عاما، إلى إلغاء حكم صادر في مارس 2025 وجدها مذنبة بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي في تعيين مساعدين من عام 2004 إلى عام 2016.

واتهم المدعون، لوبان بأنها كانت على رأس "نظام" يهدف إلى "اختلاس" أموال عامة من الاتحاد الأوروبي لصالح حزبها.

وبالإضافة إلى ذلك، طالبوا بفرض الإقامة الجبرية لمدة عام واحد مع سوار إلكتروني وغرامة قدرها 100 ألف يورو (118 ألف دولار) على لوبان.

ومن المتوقع صدور حكم محكمة الاستئناف في تاريخ لاحق، ربما قبل الصيف.