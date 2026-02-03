اليونيفيل: إلقاء قنبلة صوتية إسرائيلية على بعد حوالي خمسين مترا من جنودنا

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ( اليونيفيل)، في بيان اليوم الثلاثاء، إن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت صباح اليوم قنبلة صوتية على بعد حوالي خمسين متراً من جنود دورية تابعة لها، قرب بلدة كفركلا في جنوب لبنان. واعتبرت أن انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وذكر بيان اليونيفيل، أنه "صباح اليوم، وخلال دورية روتينية قرب كفركلا، رصد جنود حفظ السلام طائرتين مسيّرتين تحلّقان فوقهم بشكل عدائي.. ولاحظ الجنود أن إحدى المسيّرتين تحمل جسماً مجهولاً، وإنها دخلت نطاقاً يشكّل تهديداً مباشراً لسلامتهم وأمنهم".

وأعلنت اليونيفيل، أن "هذا التصرّف من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي يُعدّ انتهاكاً للقرار 1701 والقانون الدولي، ويعرقل المهام الموكلة لقوات حفظ السلام من قبل مجلس الأمن، ويعرّض جهود إعادة بناء الاستقرار على طول الخط الأزرق للخطر".

وأشار البيان، إلى أن اليونيفيل كانت "قد أبلغت الجيشين الإسرائيلي واللبناني بهذا النشاط يوم أمس، كما هو الحال في جميع الأنشطة في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق".

وأضاف البيان: "وفقاً للإجراءات المتّبعة، قام الجنود بعمل دفاعي ضد هذا التهديد. ثم ألقت المسيّرة قنبلة صوتية انفجرت على بعد حوالي خمسين متراً من الجنود قبل أن تتجه نحو الأراضي الإسرائيلية.. ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى، واستمرت الدورية".

وتابع البيان: "بناءً على هذه الظروف، خلُص جنود حفظ السلام الى أن الطائرة المسيرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، وعبرت الخط الأزرق في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

واعتبرت اليونيفيل، أن هذا الاستخدام لمسيّرة مسلحة أمر غير مقبول. نذكّر مجدداً جيش الدفاع الإسرائيلي بواجبه التزام احترام الخط الأزرق، وضمان سلامة قوات حفظ السلام، ووقف الهجمات عليها أو بالقرب منها".