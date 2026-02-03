إسبانيا تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، إن إسبانيا تعتزم حظر وصول الأطفال دون سن الـ16 لوسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة ترمي إلى حماية الأطفال من أضرار محتوى الإنترنت.

وهاجم سانشيز، أكبر شركات التكنولوجيا في خطاب في قمة بدبي، بسبب سماح المحتوى غير المشروع مثل الاعتداءات الجنسية على الأطفال والصور ومقاطع الفيديو الجنسية المعدة بتقنية التزييف العميق دون موافقة، بالانتشار على منصاتها، مشيرا إلى أن الحكومات تحتاج أيضا إلى "التوقف عن غض الطرف عن المسألة".

وأضاف رئيس الوزراء: "إن أطفالنا معرضون اليوم لمعلومات لم يكن يقصد أن يتصفحوها وحدهم. لن نقبل بهذا بعد الآن".

وتنضم إسبانيا، إلى عدد متنام من الدول، من بينها أستراليا وفرنسا، اللتين اتخذتا أو تدرسان إجراءات لتقييد وصول القصر إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وواجهت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك انتقادات واسعة بعدما أتاحت أداة الذكاء الاصطناعي "جروك" للمستخدمين إنشاء صور جنسية لقاصرين ولنساء.

وبعد موجة غضب دولية واسعة، فرضت منصة "إكس"، بعض القيود في منتصف يناير الماضي 2026.