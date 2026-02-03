مسئول أمريكي: الجيش أسقط طائرة مسيرة إيرانية في بحر العرب



أفاد مسئول أمريكي لوكالة رويترز، بأن الجيش أسقط طائرة مسيرة إيرانية بعد أن اقتربت من حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر العرب.

يأتي فيما قالت مصادر بحرية وشركة للاستشارات الأمنية، اليوم الثلاثاء، إن ستة زوارق حربية إيرانية اقتربت من ناقلة نفط ترفع علم الولايات المتحدة في مضيق هرمز شمالي سلطنة عُمان، وفق الوكالة.

وذكرت مجموعة فانجارد لإدارة المخاطر البحرية أن الناقلة ستينا إمبيراتيف "لم تدخل المياه الإقليمية لإيران"، وكان ترافقها بارجة أمريكية.

وتسود حالة من الترقب حول مآلات التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وسط تقارير عن جولة مفاوضات مرتقبة.

وسبق أن نقلت شبكة CNN الأمريكية عن 3 مصادر، أن كبار مسئولي الولايات المتحدة وإيران، يخططون للقاء في تركيا يوم الجمعة المقبلة، في ظل الجهود المبذولة لإعادة إطلاق المفاوضات النووية.

ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسطنبول، الجمعة، وفقًا لمسؤول أمريكي، ومصدر إقليمي، ومصدر آخر مطلع على الأمر.