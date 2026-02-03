ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع البنك

فرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهة الأهلي والبنك الأهلي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليخرج كل طرف بنقطة في ظل الصراع المحتدم على مراكز جدول الترتيب.

ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة، ليحافظ على المركز الثالث بعد خوض 14 مباراة، مواصلًا حضوره بين فرق القمة رغم اشتعال المنافسة وتقارب النقاط في المراكز الأولى، مع امتلاك بعض الفرق مباريات مؤجلة قد تؤثر على سباق الصدارة.

في المقابل، واصل البنك الأهلي نتائجه المستقرة هذا الموسم، بعدما وصل رصيده إلى 21 نقطة، محتلًا المركز التاسع عقب خوضه 15 مباراة، ليعزز موقعه في المنطقة الآمنة بمنتصف جدول الدوري.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري، وسط مطاردة قوية من بيراميدز ثم الأهلي، بينما يظل الصراع مفتوحًا في ظل الفوارق النقطية المحدودة بين عدد من الفرق، وهو ما ينذر بجولات قادمة أكثر إثارة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- سيراميكا كليوباترا – 32 نقطة (15 مباراة)

2- بيراميدز – 28 نقطة (13 مباراة)

3- الأهلي – 27 نقطة (14 مباراة)

4- الزمالك – 25 نقطة (13 مباراة)

5- المصري – 23 نقطة (13 مباراة)

6- زد – 23 نقطة (15 مباراة)

7- وادي دجلة – 23 نقطة (15 مباراة)

8- سموحة – 22 نقطة (14 مباراة)

9- البنك الأهلي – 21 نقطة (15 مباراة)

10- مودرن سبورت – 20 نقطة (14 مباراة)

11- إنبي – 19 نقطة (13 مباراة)

12- الجونة – 19 نقطة (14 مباراة)

13- بتروجيت – 19 نقطة (15 مباراة)

14- غزل المحلة – 17 نقطة (15 مباراة)

15- المقاولون العرب – 13 نقطة (16 مباراة)

16- حرس الحدود – 13 نقطة (15 مباراة)

17- فاركو – 12 نقطة (15 مباراة)

18- طلائع الجيش – 12 نقطة (15 مباراة)

19- الاتحاد السكندري – 11 نقطة (15 مباراة)

20- كهرباء الإسماعيلية – 11 نقطة (15 مباراة)

21- الإسماعيلي – 10 نقاط (15 مباراة)