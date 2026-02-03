نفط الكويت توقع مذكرة تفاهم مع توتال إنرجيز لتبادل الخبرات

وقعت شركة نفط الكويت، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة (توتال إنرجيز) الرائدة في صناعة الطاقة، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الشركتين وتبادل الخبرات وإجراء الدراسات الفنية.

وذكرت (نفط الكويت) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن التوقيع جرى خلال معرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز الذي أقيم بحضور رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الاحمد الصباح.

وبينت الشركة، أن الاتفاقية تحدد مجالات التعاون بين الطرفين التي تشمل إجراء الدراسات الفنية والأبحاث العلمية لزيادة فرص الاستكشافات النفطية في الكويت بما في ذلك تقييم الموارد والتكاليف والمخاطر ذات الصلة تمهيدا لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في المستقبل تصب في سرعة الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وأضافت أن هذه المذكرة تعد خطوة مهمة نحو المزيد من التعاون الاستراتيجي المستقبلي إذ أعرب الطرفان عن ثقتهما بأن هذا التعاون سيسهم في تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.