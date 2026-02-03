ميلوني تزور الجزائر بعد رمضان لتأسيس غرفة التجارة الجزائرية - الإيطالية

أفادت الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بأن جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس وزراء إيطاليا، ستقوم بزيارة إلى الجزائر بعد شهر رمضان.

وجاء في بيان للرئاسة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تلقى اليوم، مكالمة هاتفية من ميلوني، تطرقا فيها إلى "التعاون الثنائي بين الجزائر وإيطاليا الصديقة، والقمة المرتقبة الأوروبية - الأفريقية".

وأوضح ذات المصدر، أن الطرفين تحادثا عن "مكافحة الهجرة غير الشرعية، والزيارة المقبلة لرئيسة مجلس الوزراء الإيطالي للجزائر، بعد شهر رمضان الكريم، لتكون سانحة لتأسيس غرفة التجارة الجزائرية - الإيطالية التي اقترحتها جورجيا ميلوني".

ومن جهة أخرى، استقبل الرئيس الجزائري، في وقت سابق اليوم، باولو رانجيل، وزير الخارجية البرتغالي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.