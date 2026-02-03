 بوتين يبحث مع ولي العهد السعودي أوضاع أسواق الطاقة - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 فبراير 2026 7:04 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟

النتـائـج تصويت

بوتين يبحث مع ولي العهد السعودي أوضاع أسواق الطاقة

موسكو - الأناضول
نشر في: الثلاثاء 3 فبراير 2026 - 6:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 فبراير 2026 - 6:11 م

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مستجدات أوضاع أسواق الطاقة العالمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الروسية "الكرملين" الثلاثاء.

وتناول الجانبان عددا من القضايا الراهنة المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية وقطاع الطاقة.

وأكدا على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق في إطار تحالف "أوبك+" من أجل ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

كما تطرقا إلى عدد من القضايا الإقليمية، حيث اتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات المتبادلة على مختلف المستويات، بحسب البيان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك