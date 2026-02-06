ماتشادو: انتخابات جديدة في فنزويلا ممكنة في غضون 10 أشهر

قالت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إنها تعتقد أن إجراء انتخابات ديمقراطية جديدة في فنزويلا أمر ممكن في غضون فترة من تسعة إلى 10 أشهر.

وقالت ماتشادو، التي فازت بجائزة نوبل للسلام العام الماضي لعملها في المعارضة الفنزويلية، لصحيفة بوليتيكو: "نعتقد أن عملية شفافة حقيقية مع تصويت يدوي... طوال العملية يمكن إنجازها في غضون تسعة إلى 10 أشهر، لكن هذا يعتمد على وقت البدء".

وقالت ماتشادو، التي كانت تتحدث يوم الثلاثاء عبر "بودكاست"، إنها لم تناقش بعد جدولا زمنيا محددا لبدء مثل هذه العملية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان الاثنان قد التقيا في البيت الأبيض في أعقاب عملية عسكرية أمريكية للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو في أوائل يناير/كانون الثاني.

ولم يبث البودكاست بعد، لكن بوليتيكو نشرت مقتطفات منه يوم الخميس.

وقد أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تستمر في الإشراف على فنزويلا لسنوات قادمة، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع بنية النفط التحتية.

وقال ترامب لصحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي إن "الوقت وحده كفيل بإخبارنا" إلى متى ستواصل الولايات المتحدة ممارسة إشرافها على فنزويلا.

ومنذ اعتقال مادورو، تخضع الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لحكم الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز، التي كانت تشغل سابقا منصب نائبة مادورو، ولا يزال المستقبل السياسي لفنزويلا غير مؤكد تماماً.