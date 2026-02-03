رئيس وزراء بريطانيا يصف تسريب معلومات حكومية لإبستين بالفضيحة المشينة

وصف كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، خلال اجتماع وزاري عُقد اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة عن قيام السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون بتسريب معلومات حكومية حساسة إلى رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، بأنها «مشينة».

وخلال ترؤسه اجتماع الفريق الوزاري الأعلى، شدد ستارمر على أنه لا ينبغي لماندلسون الاستمرار عضوا في مجلس الشيوخ البريطاني، مؤكّدًا أن الحكومة ستتعاون مع الشرطة في أي تحقيقات قد تُفتح بهذا الشأن، بحسب وكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء للصحفيين إن ستارمر عبّر عن غضبه الشديد إزاء ما تم الكشف عنه مطلع الأسبوع ضمن ما يُعرف بـ«ملفات إبستين»، معتبرًا أن المزاعم المتعلقة بتسريب رسائل بريد إلكتروني تتضمن أعمالًا حكومية شديدة الحساسية تمثل أمرًا خطيرًا وغير مقبول، وأضاف أن الصورة الكاملة لما جرى لم تتضح بعد.

وأوضح المتحدث أن المراجعة الأولية للوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية بشأن إبستين تشير إلى احتوائها على معلومات قد تكون حساسة للأسواق، وتتعلق بالانهيار المالي عام 2008 والإجراءات الرسمية التي اتُخذت لاحقًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن أنظمة الحماية المعمول بها يبدو أنها تعرضت للاختراق.