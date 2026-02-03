منظمة الصحة العالمية تطلق نداء لتوفير مليار دولار لمواجهة الطوارئ الصحية حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، حاجتها لمليار دولار من أجل تمويل الإنفاق على حالات الطوارئ الصحية وتفشي الأوبئة ومكافحة سوء التغذية في أنحاء العالم خلال العام الجاري، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل السريع لدعم قدرتها على الاستجابة للأزمات المتصاعدة.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، تشيكوي إيهيكويزو، في جنيف، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة أطلقت نداء للتبرعات معربة عن أملها في أن يبادر المانحون القدامى والجدد بتقديم الدعم.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي والسعودية وألمانيا واليابان وإيطاليا والمملكة المتحدة، كانوا أكبر المانحين لمساعدات الطوارئ العام الماضي.

وأشار إلى أن حوالي 250 مليون شخص في أنحاء العالم يعيشون في أزمات إنسانية دون أمن أو مأوى أو الحصول على الرعاية الطبية.

ورغم ذلك، وبسبب الميزانيات المتقلصة، تركز منظمة الصحة العالمية فقط على الحالات والاحتياجات الأكثر إلحاحا، بما في ذلك قطاع غزة والشرق الأوسط، والسودان وأوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وميانمار.