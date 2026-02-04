تراجع مخزون النفط في أمريكا بأكثر من التوقعات

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من المتوقع.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 30 يناير الماضي بواقع 3.5 مليون برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 2.3 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار مليوني برميل.

وفي ظل التراجع، أصبح إجمالي المخزون 420.3 مليون برميل ليصبح أقل بنسبة 4% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وفي الوقت نفسه، ذكرت الإدارة، أن مخزون المكررات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار)، تراجع بواقع 5.6 مليون برميل ليصبح أقل بنسبة 2% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وفي المقابل، ارتفع مخزون البنزين بواقع 700 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أعلى بنسبة 4% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.