الناتو: الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا تشكك في جدية موسكو تجاه السلام

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، خلال زيارة إلى كييف الثلاثاء، إن الضربات التي شنتها روسيا ليلا على الأراضي الأوكرانية لا تعكس رغبة حقيقية في التوصل إلى السلام، وذلك في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة جهودها للدفع نحو وقف القتال.

وأوضح روته، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوكراني، أن المحادثات المباشرة الجارية تمثل تطورا مهما، إلا أن الهجمات الروسية الأخيرة تقوض أي حديث عن جدية موسكو في السعي إلى السلام، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ودعا الأمين العام دول حلف الناتو إلى الإسراع في تزويد أوكرانيا بمزيد من منظومات ومعدات الدفاع الجوي، لمساعدتها على مواجهة القصف الروسي المتواصل، مؤكدا أن دعم كييف لا يزال أولوية رغم الانشغال بقضايا أخرى، من بينها الخلافات المتعلقة بالمطالب الأمريكية بشأن جرينلاند.

وأشار روته إلى أن الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف مستعدة لتقديم ضمانات أمنية قوية، بما في ذلك نشر قوات في أوكرانيا، بهدف ضمان صمود أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.

وأضاف أن هذه الضمانات ضرورية في ظل صعوبة القرارات المرتبطة بإنهاء الحرب، مشددا على أهمية طمأنة أوكرانيا بعدم تكرار الخسائر البشرية والدمار الذي تكبدته.