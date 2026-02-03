أمين مجلس الأمن الروسي يزور ميانمار لتعزيز العلاقات العسكرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سعت روسيا وميانمار إلى تعزيز علاقتهما العسكرية، حيث قام كبير المساعدين الأمنيين للرئيس الروسي فلادمير بوتين ميانمار بزيارة للبلاد اليوم.

وتأتي الزيارة في أعقاب انتخابات وصفتها الديمقراطيات الغربية والأمم المتحدة بالمعيبة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أمين عام مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، هو أول مسئول أجنبي بارز يزور ميانمار منذ انتخابات الشهر الماضي، حيث التقى رئيس المجلس العسكري مين أونج هلانج، اليوم الثلاثاء في العاصمة نايبيداو، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن شويجو القول " يمكنكم الاعتماد بالكامل على دعم موسكو ، بما في ذلك في الساحة الدولية".

ونقلت انترفاكس عن بيان لوزارة الدفاع الروسية جاء فيه أن نائب وزير الدفاع فاسيلي اوسماكوف ووزير دفاع ميانمار ماونج ماونج اي وقعا اتفاقية تعاون عسكرية لمدة أربعة أعوام.

وقالت وزارة الاعلام في ميانمار إنهما ناقشا تعزيز التعاون بشأن الأساليب العسكرية والتدريبات بين جيشي البلدين.

وقال شويجو في حوار مع وكالة تاس الروسية: "تم التركيز بصورة خاصة على القضايا الأمنية... ويتضمن ذلك تكنولوجيا المعلومات ومكافحة الجرائم السيبرانية، والتواصل بين وكالات إنفاذ القانون والوكالات الاستخباراتية".



