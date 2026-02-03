استقرت مؤشرات أسواق المال الرئيسية للبورصات العربية، في المنطقة الخضراء، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، في صعود جماعي، بدعم من زخم عمليات الشراء.



وجاء أداء المؤشرات كما يلي:



• البورصة المصرية



أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30»، مرتفعًا، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، صاعدًا بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 48,978.48 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات الإجمالية 9.535 مليار جنيه.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعًا، جاء سهم المصرية للدواجن مرتفعًا بنسبة 19.88% ليغلق عند 7.720جنيه، بينما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضًا شركة دلتا للطباعة والتغليف، متراجعًا بمقدار 5.71%، مستقرًا عند 103.330 جنيه.

• بورصة السعودية



أغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" تداولات اليوم متقدمًا بنسبة 0.07% ليصل إلى 11328.52 نقطة، بتداولات 5.061 مليار ريال.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم الشركة الكيميائية السعودية القابضة، بنسبة 8.04% ليغلق عند 8.33 ريال، وفي المقابل اعتلى سهم شركة علم قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 743.50 ريال.

• سوق أبوظبي المالي



أغلق سوق أبو ظبي المالي مرتفعًا بمقدار 1.30% عند مستوى 10472.57 نقطة، بتداولات 1,953 مليار درهم.

وقاد سهم شركة الظفرة للتأمين، قائمة الأكثر نشاطًا خلال تعاملات اليوم، مرتفعًا بمقدار 14.815% مغلقًا عند 5.580 درهم، فيما تصدر سهم مجموعة اي 7 - اﻷذونات الأسهم الخاسرة، خلال جلسة اليوم، منخفضًا 5.85%، مستقرًا عند 2.250 درهم.

• سوق دبي المالي



أغلق المؤشر العام لسوق دبي على ارتفاع بنسبة 0.61% عند مستوى 6613.52 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.080 مليار درهم.

وجاء سهم شركة إعمار العقارية في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.28% ليغلق عند 15.80 درهم، بينما تصدر سهم بنك المشرق، الأكثر انخفاضًا، بمقدار7.5% عند 245 درهم.

• السوق الكويتية



أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت متقدمًا 1.32% عند مستوى 9375.81 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 91.099 مليون دينار.

وجاء سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 6.51% ليغلق عند 229 فلسًا، بينما تصدر سهم شركة طيران الجزيرة، قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة بلغت 1.15% ليغلق عند 1.631 فلس كويتي.