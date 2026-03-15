القيادة المركزية الأمريكية: القدرات القتالية الإيرانية تتراجع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، اليوم الأحد، إن القدرات القتالية الإيرانية تتراجع، في ظل السيطرة على مساحات شاسعة من إيران.

من جهته، سخر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن هزيمة طهران.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «ادعى ترامب 9 مرات خلال الأسبوعين الماضيين أنه هزمنا، إنه لأمر مضحك حقاً!».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن الولايات المتحدة ستنسق مع مجموعة من الدول لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مشددا على ضرورة أن تتحمل الدول المستفيدة من إمدادات النفط عبر المضيق مسئولية حماية هذا الممر المائي الحيوي.

وأكد ترامب على منصة «تروث سوشيال» أن بلاده ألحقت «هزيمة كاملة» بإيران على الأصعدة العسكرية والاقتصادية كافة، مشيرا إلى أن واشنطن ستقدم «مساعدة كبيرة» للدول التي ستبادر للاعتناء بالممر المائي.

وأضاف: «كان ينبغي أن يكون هذا جهدا جماعيا منذ البداية، وسيصبح كذلك الآن - سيجمع العالم معا نحو الوئام والأمن والسلام الدائم».

وفي وقت سابق من السبت، تعهد ترامب بضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية «بطريقة أو بأخرى».

وأكد أن واشنطن ستشن قصفا مكثفا على طول الساحل وستواصل استهداف القوارب والسفن الإيرانية وإغراقها.

وقال ترامب: «سترسل دول كثيرة سفنا حربية بالتنسيق مع أمريكا لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا».

وأضاف: «نأمل أن ترسل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى سفنا إلى المنطقة بحيث لا يعود مضيق هرمز مصدر تهديد».