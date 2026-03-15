محكمة سويدية تأمر باعتقال قبطان روسي لناقلة جرى مداهمتها قبالة السويد

أمرت محكمة سويدية، اليوم الأحد، باعتقال القبطان الروسي لناقلة يُشتبه في أنها كانت تبحر تحت علم مزيف في بحر البلطيق، وقامت السلطات بمداهمتها الأسبوع الماضي.

وتم اعتقال قبطان الناقلة "سي أول 1"، الذي لم يُكشف عن اسمه، أمس الأول الجمعة – وذلك بعد يوم من قيام خفر السواحل السويدي بمداهمة السفينة قبالة تريلبورج، على الساحل الجنوبي للسويد.

ويشتبه المدعون في استخدام القبطان وثيقة مزورة، وقالوا اليوم الأحد إن المحكمة الجزئية في مدينة يستاد أمرت باحتجازه وفقا لطلبهم، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السويدية "تي تي".

وكانت الناقلة تبحر تحت علم جزر القمر، الدولة الجزيرة الواقعة قبالة شرق أفريقيا.

لكن خفر السواحل قال إنه يشتبه في أن السفينة غير مسجلة في سجل الشحن هناك، وبالتالي لا توجد دولة علم تضمن السلامة على متنها.

ووفقا لخفر السواحل، فإن الناقلة مدرجة أيضا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي وكانت تبحر في طريقها من البرازيل إلى روسيا.

وكان قد تم استخدام الناقلة سابقا لنقل النفط بين هذين البلدين، وإن كان لم يتضح أن السفينة كانت تحمل شحنة يوم الخميس.

وكانت السويد قد أعلنت، العام الماضي، إنها ستشدد عمليات فحص إجراءات التأمين على السفن الأجنبية في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على ما يُعرف بـ "أسطول الظل" الروسي من السفن القديمة، التي تُستخدم لنقل النفط والغاز أو لنقل الحبوب الأوكرانية المسروقة.

ويُستخدم ما يعرف بـ "أسطول الظل الروسي"،للتحايل على العقوبات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بصادرات النفط الروسي.