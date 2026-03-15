توروب يراجع مع لاعبي الأهلي خطة مواجهة الترجي قبل المباراة بساعات

يعقد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة مساء اليوم، الأحد، قبل التوجه إلى الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس؛ استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في الحادية عشرة من مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويراجع توروب خلال المحاضرة جميع التعليمات الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، إلى جانب التأكيد على الأدوار المطلوبة من كل لاعب.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الختامي أمس على ملعب المباراة، بحضور وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى من المران وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

واشتمل المران على فقرة بدنية خفيفة، قبل أن يواصل اللاعبون تنفيذ الجمل الخططية والتكتيكية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في تونس قبل خوض مباراة الإياب في القاهرة والمقرر لها يوم 21 مارس الجاري.