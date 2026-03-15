تعرف على موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد مواجهة الترجي

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تونس في الساعات الأولى من صباح غدٍ، الإثنين، بعد الانتهاء من مواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في الحادية عشرة من مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي من مطار تونس الدولي في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة «الثانية صباحًا بتوقيت تونس» في طريقها للعودة إلى القاهرة عقب انتهاء المباراة مباشرة.

وتتوجه بعثة الفريق إلى المطار مباشرة بعد الإنتهاء من مواجهة الترجي في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في تونس قبل خوض مباراة الإياب في القاهرة والمقرر لها يوم 21 مارس الجاري.