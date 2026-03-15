وزير الرياضة يستقبل رئيس نادي الشمس

استقبل وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بمقر الوزارة، رئيس مجلس إدارة نادي الشمس، أسامة أبو زيد، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة مع القيادات الرياضية لمتابعة خطط التطوير ودعم الأندية الرياضية.

تناول اللقاء بحث عدد من الملفات من خلال استعراض أوجه التطوير للبنية الرياضية داخل النادي وتكثيف الخدمات بالنادي، بما يواكب خطط التطوير التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة لدعم الأندية وتعزيز دورها في خدمة الأعضاء وممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع الأندية الرياضية، وتقديم مختلف أوجه الدعم بما يسهم في تطوير منشآتها وتعظيم دورها المجتمعي والرياضي، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط التطوير والتحديث بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للأعضاء والمترددين على النادي.