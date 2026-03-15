زيلينسكي: أوكرانيا تنتظر من الولايات المتحدة وروسيا تحديد موعد ومكان الجولة المقبلة من المحادثات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات نشرت اليوم الأحد، إنه مستعد للجولة المقبلة من محادثات السلام الثلاثية لإنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، لكنه أشار إلى أن تحديد مكان وموعد الاجتماع يعود إلى واشنطن وموسكو.

وأضاف زيلينسكي أن الولايات المتحدة اقترحت استضافة الاجتماع المقبل بين فرق التفاوض الأمريكية والأوكرانية والروسية، والتي تضم المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلا أن موسكو رفضت إرسال وفد.

وقال خلال إحاطة إعلامية أمس السبت: "نحن ننتظر ردا من الأمريكيين. إما أن يغيروا الدولة التي سنلتقي فيها، أو على الروس أن يؤكدوا موافقتهم على الولايات المتحدة. نحن لا نعرقل أيا من هذه المبادرات. نريد أن يُعقد اجتماع ثلاثي".

وأرجأت الولايات المتحدة المحادثات التي ترعاها بين الطرفين بسبب الحرب في الشرق الأوسط. فالحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير عقب ضربات أمريكية–إسرائيلية على إيران وامتدت عبر المنطقة، حولت الاهتمام الدولي بعيدا عن معاناة أوكرانيا وهي تحاول صد الجيش الروسي الأكبر.

وخلال حديثه للصحفيين، حذر زيلينسكي أيضا من "مخاطر مرتفعة جدا" بأن تؤدي الحرب مع إيران إلى استنزاف مخزونات الدفاع الجوي التي تعتمد عليها أوكرانيا للتصدي للضربات الصاروخية الروسية.

وأشار إلى أنه لا يملك صورة واضحة عن حجم المخزونات المتاحة، وأنه ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الجمعة ما إذا كانت منظومات "سامب/تي" يمكن أن تشكل بديلا لبطاريات "باتريوت" الأمريكية لاعتراض الصواريخ الباليستية. وقال إن أوكرانيا ستكون "الأولى في الصف" لاختبار أي بديل قابل للتطبيق.



