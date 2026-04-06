روسيا: على أمريكا أن تتخلى عن لغة الإنذارات النهائية مع إيران

عبرت روسيا، اليوم الأحد، عن أملها في أن تؤتي الجهود الرامية إلى تهدئة حرب إيران ثمارها، وقالت إن الولايات المتحدة يمكنها أن تسهم في ذلك من خلال "التخلي عن لغة الإنذارات النهائية وإعادة الوضع إلى مسار التفاوض".

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية عقب محادثة بين الوزير سيرجي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي، بحسب وكالة رويترز.

وقال البيان إن الجانبين دعيا إلى بذل جهود لتجنب أي إجراءات، بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي، من شأنها أن تقوض الفرص المتبقية لدفع الجهود السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة.

وأضاف البيان أن روسيا تدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد "من أجل إعادة الوضع في الشرق الأوسط إلى طبيعته على المدى الطويل وبشكل مستدام، وهو ما سيسهله تخلي الولايات المتحدة عن لغة الإنذارات النهائية وإعادة الوضع إلى مسار التفاوض".

وفي وقت سابق، هدد ترامب، بتدمير جميع محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يوافق قادة البلاد على إعادة فتح مضيق هرمز بحلول مساء الثلاثاء، مُصعّدًا بذلك الضغط على طهران.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأحد: «إذا لم يستجيبوا، وإذا أرادوا إبقاء المضيق مغلقًا، فسوف يخسرون كل محطة طاقة وكل محطة أخرى يملكونها في البلاد».

وعبر حسابه على منصة تروس سوشيال، جدد ترامب، تهديده لإيران، قبل انتهاء المهلة المحددة التي منحها لطهران من أجل التوصل إلى اتفاق، حيث لوح بتدمير الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية الثلاثاء المقبل، إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز.

وأضاف: «سيكون يوم الثلاثاء يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور وكل ذلك في يوم واحد.. افتحوا المضيق وإلا ستعيشون في جحيم».



