أعلنت إيران أنها ستعيد فتح مضيق هرمز بعد أن يتم تعويض خسائرها الناجمة عن الهجمات ضدها، من خلال جزء من عائدات نظام عبور جديد.

جاء ذلك في تدوينة نشرها نائب رئيس مكتب الاتصالات التابع للرئاسة الإيرانية، مهدي طباطبائي، الأحد، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال طباطبائي إن مضيق هرمز سيفتح حينما يتم تعويض الخسائر الناجمة عن الحرب على إيران، من خلال جزء من عائدات نظام عبور جديد.

واعتبر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "أصبح يهذي من شدة الغضب واليأس"، وذلك ردا على تهديده بـ"إعادة إيران إلى العصر الحجري".

وفي تدوينة نشرها الأحد عبر منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب مخاطبا إيران: "افتحوا المضيق (هرمز) وإلا ستعيشون في الجحيم".

وفي خطاب ألقاه الخميس الماضي، قال ترامب إن واشنطن "أنجزت إلى حد كبير أهدافها العسكرية في إيران"، مستدركا: "لكننا سنوجه لهم ضربة قاسية جدًا خلال أسبوعين أو ثلاثة"، وأضاف أن هذه الهجمات ستعيد إيران إلى "العصر الحجري"، على حد تعبيره.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.