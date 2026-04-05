سوريا تعلن ضبط متورطين في الاعتداء على سفارة الإمارات بدمشق

أعلنت السلطات السورية، القبض على شخصين متورطين في الاعتداء على مقر السفارة الإماراتية في دمشق.

وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان: «ألقت وحدات الأمن التابعة للوزارة القبض على “م.ص” و“ش.ع”، اللذين ثبت تورطهما في الاعتداء على مقر السفارة الإماراتية».

وأضاف البيان: «باشرت الوزارة فورًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفقًا للأصول المتبعة».

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت مصر بشكل قاطع أعمال الشغب ومحاولة التخريب التي استهدفت مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومقر رئيس البعثة في دمشق.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، شددت مصر على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية وتأمين البعثات والمقار الدبلوماسية والعاملين فيها، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتؤكد على أن أي استهداف للبعثات والمقار الدبلوماسية يعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي.

وجددت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات، وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية وتأمين البعثات الدبلوماسية، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعربت، السبت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، بحسب ما أفادت وكالة "وام" الإماراتية للأنباء.

وذكرت وكالة "سانا" السورية للأنباء، أنه تم "تنظيم وقفة أمام السفارة الإماراتية في دمشق تطالب بالإفراج عن القيادي عصام بويضاني الذي زعمت أنه محتجز في دولة الإمارات"، بحسب الوكالة.

x.com