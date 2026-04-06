القيادة المركزية الأمريكية تؤكد إنقاذ جنديين بعد إسقاط مقاتلتهما في إيران الخميش الماضي

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، إن قواتها نجحت في إنقاذ جنديين أمريكيين بعد إسقاط طائرتهما المقاتلة من طراز إف-15إي في الثاني من أبريل خلال مهمة قتالية في إيران.

وأضافت القيادة المركزية، عبر حسابها على منصة إكس، أنه تم إنقاذ الجنديين سالمين خلال عمليتي بحث وإنقاذ منفصلتين.

وتابعت: «تستمر الضربات الأمريكية على إيران في إطار جهود القيادة المركزية الأمريكية لتقويض قدرة النظام الإيراني على بسط نفوذه خارج حدوده».

وسبق أن نقلت وكالة الأناضول عن الجيش الإيراني إعلانه إسقاط 146 طائرة مسيرة أمريكية وإسرائيلية من طرازات مختلفة، بينها "MQ-9″ و"هيرمس" و"هيرون" و"أوربيتر"، إلى جانب طائرات مأهولة.

كما أعلنت طهران إسقاط مقاتلتين من طراز "إف-35″، في حين تشير تصريحات القيادة المركزية الأمريكية إلى أن طائرة واحدة فقط أصيبت وهبطت اضطراريا، مع نفي واشنطن تكبد خسائر كبيرة.

وكذّبت القيادة المركزية الأمريكية التصريحات الإيرانية مؤكدة أن طائراتها تعمل بكفاءة في إطار عملية "الغضب الملحمي".