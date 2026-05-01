كريم الشناوي ومريم نعوم في ماستر كلاس الإسكندرية للفيلم القصير: التراكم والشراكة مفتاح الاستمرارية في الصناعة الفنية

أقيمت ندوة بعنوان "علاقة السيناريست والمخرج والحفاظ على استمرارية التعاون"، بمشاركة المخرج كريم الشناوي والسيناريست مريم نعوم، وأدارها الناقد السينمائي أحمد شوقي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حيث ناقشوا آليات تطوير العلاقة الإبداعية بين الكاتب والمخرج لضمان استمرارية التعاون وتحقيق أفضل النتائج الفنية.

وخلال الماستر كلاس، شدد كريم الشناوي على أهمية التراكم في التجربة الفنية، وأنه أعاد مؤخرا مشاهدة بعض أعماله مثل مسلسل "خلي بالك من زيزي"، و"الهرشة السابعة"، رغم أنه لا يعتاد مشاهدة أعماله، بهدف تقييم نفسه ورصد تطوره المهني.

وأوضح أن العمل ضمن فريق مستمر يخلق ذاكرة مؤسسية، حيث تتراكم الخبرات وتنعكس على جودة الإنتاج، كما يسهم انضمام عناصر جديدة في إثراء هذا النظام الإبداعي.

وأضاف الشناوي أنه لا يميل إلى إعادة اختراع العجلة في كل مشروع، ويفضل البناء على ما تم تحقيقه سابقا، بما يتيح له العمل في بيئة مريحة ومنتجة، وأكد في الوقت نفسه أن السوق الفني يجب أن يظل مفتوحا لمختلف التجارب، خاصة مع وجود طاقات شابة تضخ دماء جديدة في الصناعة.

من جانبها، أكدت مريم نعوم أهمية الشراكات المستمرة، وأن تكرار التعاون مع نفس فريق العمل يعزز التفاهم ويسرع عملية التطوير والتعديل، ويخلق حالة من الثقة والاطمئنان داخل المشروع، وأشارت إلى أن تعدد الشركات الإنتاجية أمر طبيعي وصحي، ودعمها لفكرة التجربة والانفتاح على مختلف الأساليب.

وتطرق الشناوي إلى تجربته في التعاون مع الكاتب مصطفى صقر، وأن التشابه في طريقة التفكير ينعكس على طبيعة الأعمال، مستشهدا بمسلسل "قابيل" الذي جمعهما، وكذلك تجربة "السادة الأفاضل" التي اتسمت بطابع كوميدي عبثي نتيجة هذا التوافق الفكري.

وقال الشناوي، مؤكدا أن دور المخرج يتمثل في البحث المستمر عن حدوتة تستحق أن تُروى، وأن بعض المشاريع قد تتعثر بسبب التسرع في الكتابة مما يؤثر سلبا على تنفيذها.

الندوة سلطت الضوء على أهمية بناء علاقات إبداعية طويلة الأمد داخل الصناعة، باعتبارها أحد العوامل الأساسية في تطوير المحتوى الدرامي وتعزيز استمراريته.