البحرين تؤكد عدم تسجيل مستويات غير طبيعية في جودة الهواء إثر هجمات إيرانية

أكدت البحرين، اليوم، أن الفرق المختصة نفذت مسحا ميدانيا شاملا لمحيط المنشآت التي استهدفها عدوان إيراني اليوم، أظهرت نتائجه عدم تسجيل أي تجاوزات أو مستويات غير طبيعية في جودة الهواء.

وقال المجلس الأعلى للبيئة في بيان، إن أعمال المتابعة تتم ضمن إجراءات احترازية مستمرة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن خطط الطوارئ المعتمدة، بما يضمن مراقبة مؤشرات الانبعاثات وتعزيز السيطرة البيئية.

وأضاف أن محطات الرصد في مختلف المحافظات تعمل بكفاءة عالية لتحديث البيانات بشكل دوري ورصد أي تغيرات محتملة.

وكانت إحدى المنشآت وعدد من الوحدات التشغيلية بمنشأة أخرى استهدفها عدوان إيراني في ساعات الصباح الأولى من اليوم.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير الماضي، حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.