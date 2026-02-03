الكرملين يحذر من عواقب انتهاء معاهدة نيو ستارت بشأن الأسلحة النووية مع أمريكا

جددت الرئاسة الروسية (الكرملين) اقتراحها لواشنطن للاستمرار في الالتزام بأحكام معاهدة نيو ستارت بشأن الأسلحة النووية لمدة عام آخر، حيث إنه من المقرر أن تنتهي المعاهدة يوم الخميس المقبل.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالات الأنباء الروسية اليوم الثلاثاء بأن مقترح الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال مطروحا على الطاولة، بيد أن الولايات المتحدة لم تستجب بعد.

وقال بيسكوف إن الوقت ينفد، و"خلال أيام قليلة، من المرجح أن يصبح العالم في وضع أكثر خطورة مما كان عليه حتى الآن".

وكانت معاهدات ستارت الأصلية، التي وقعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، نصت على إجراء تخفيضات في الصواريخ النووية الاستراتيجية والرؤوس الحربية.

أما الاتفاقية اللاحقة نيو ستارت الجديدة، التي تم توقيعها في 2010، فتضع حدا أقصى لكل جانب يبلغ 1550 رأسا نوويا و800 من أنظمة الإطلاق.