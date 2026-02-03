اغتيال سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بمنطقة الزنتان

أفادت وسائل إعلام ليبية بمقتل سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم الثلاثاء، في اشتباكات بمنطقة الزنتان.

وذكر تليفزيون المسار الليبي أن ممثل سيف الإسلام القذافي في الحوار السياسي عبدالله عثمان، أكد مصرعه إثر إطلاق نار في الزنتان.

من جانبه، نفى اللواء 444 قتال علاقته بالاشتباكات التي وقعت في مدينة الزنتان، وما رافقها من أنباء عن مقتل سيف الإسلام القذافي.

وقال في بيان: نؤكد عدم وجود أي قوات أو انتشار ميداني داخل مدينة الزنتان أو نطاقها الجغرافي، وننفي صدور أي تعليمات أو أوامر تتعلق بملاحقة سيف الإسلام القذافي.