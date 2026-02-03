قال كريم كمال مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إن سيارات الإسعاف التابعة للهيئة المصرية مستمرة في استقبال الحالات الحرجة القادمة من قطاع غزة لتلقي العلاج، بما في ذلك العمليات الجراحية وتوفير الأدوية اللازمة.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "إكسترا اليوم"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية شروق عماد الدين، أنّ الإجراءات تبدأ فور دخول سيارات الإسعاف إلى الأراضي المصرية، حيث يقوم فريق الطب الوقائي والحجر الصحي بالكشف الطبي على الحالات، ثم يتم نقل المرضى الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي إلى مستشفيات العاصمة، أو شمال سيناء، أو دلتا مصر، حسب الحالة.

وأشار المراسل إلى أن بعض الحالات يرافقها كبار السن أو ذوو الهمم أو الأطفال، ومن هذا المنطلق، يبدأ دور أفراد أطقم الهلال الأحمر المصري فور دخول المرضى من الجانب المصري للمعبر.

وأوضح أن مهام أطقم الهلال الأحمر تتمثل في توفير كراسي متحركة للمسنين وذوي الهمم، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال والمرافقين، وتوفير وجبات ساخنة من خلال المطبخ الإنساني المتنقل.

وأشار إلى توزيع حقائب تحتوي على مستلزمات النظافة الشخصية للمرافقين والمرضى فور وصولهم، لضمان تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والدعم النفسي والإنساني بشكل متكامل.

وأكد كمال أن هذه الخدمات تعمل على مدار الساعة، وتغطي جميع الحالات الحرجة والمرافقين، بالتوازي مع تقديم الدعم للأشقاء العائدين من غزة إلى الأراضي الفلسطينية.