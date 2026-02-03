عيّن رئيس جنوب السودان، سلفا كير، عن طريق الخطأ رجلًا متوفى ضمن لجنة أُنشئت للتحضير للانتخابات في البلاد.

وأشار متحدث باسم مكتب الرئيس، اليوم الثلاثاء، إلى حدوث «خطأ غير مقصود مؤسف» من جانب الإدارة، بعد إدراج اسم السياسي المعارض السابق ستيوارد سوروبيا بوديا ضمن الأعضاء الواردة أسماؤهم في مرسوم أصدره كير، رغم وفاته قبل خمس سنوات.

وطالبت عائلة بوديا بالحصول على تعويض، وقالت في بيان: «في ثقافتنا، ليس من المقبول استدعاء أو (إيقاظ) روح شخص متوفى دون معرفة أو موافقة أو مشاركة العائلة».

يُذكر أنه لم تُجرَ أي انتخابات في جنوب السودان منذ حصوله على الاستقلال عام 2011، في ظل معاناة البلاد من حروب أهلية متكررة.

وكانت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 2025 قد أُلغيت قبل موعدها بوقت قصير، على أن تُجرى حاليًا في ديسمبر المقبل.