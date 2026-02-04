انتهاء محادثات السلام الروسية - الأوكرانية اليوم وتستأنف غدا الخميس

اختتم المفاوضون الروس والأوكرانيون، محادثاتهم في أبو ظبي اليوم الأربعاء، حسبما أفادت تقارير أوكرانية دون تقديم تفاصيل عن المناقشات.

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات التي تتوسط فيها أمريكا لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أعوام غدا الخميس، وفقا لما ذكرته العديد من وسائل الإعلام، نقلا عن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وصرح رستم عمروف، رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الذي حضر أيضا الاجتماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق اليوم، بأن وفدي موسكو وكييف انضما إلى مسؤولين أمريكيين في الإمارات العربية المتحدة.

وقال عمروف، إن المفاوضات المقررة التي تستمر يومين بدأت بحضور جميع الوفود الثلاثة، بعدها من المقرر أن ينقسم المفاوضون إلى مجموعات، طبقا للموضوعات الرئيسية، ثم يجتمعون كمجموعة كاملة في النهاية.

وذكر البيت الأبيض، أن من المقرر أن يضم الفريق الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، الذي حضر أيضا اجتماع الشهر الماضي.

وقبل انعقاد الاجتماع، استأنفت روسيا، هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، حيث أفادت السلطات بوقوع ضربات جوية ليلية عبر عدة مناطق أمس الثلاثاء.

وترك القصف مرة أخرى ملايين الأشخاص بلا كهرباء أو تدفئة في ظل درجات حرارة شديدة البرودة، وعطل الإصلاحات الجارية للشبكة.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موسكو بانتهاك وقف إطلاق النار المحدود الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وطالب برد من واشنطن.

وقال إن كييف تعتمد على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنها تأمل في الحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة ولا يمكنها إلغاء المحادثات.

وتتزامن المحادثات الحالية أيضا مع انتهاء صلاحية آخر معاهدة باقية للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة غدا الخميس، ويمكن أن يمدد ترامب وبوتين بنود المعاهدة أو إعادة التفاوض على شروطها، في مسع لمنع سباق تسلح نووي جديد.

وقال مسئولون، إن المناقشات التي جرت الشهر الماضي في العاصمة الإماراتية، والتي جاءت في إطار مساع أمريكية لإنهاء القتال، أسفرت عن بعض التقدم، لكن لم تحقق انفراجة حول قضايا رئيسية.

ولم يقدم ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أي تفاصيل حول محادثات أبوظبي وقال إن موسكو لا تخطط للإدلاء بأي تعليق حول نتائجها.