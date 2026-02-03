عقد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير أركان حرب خليفة حفتر، اليوم، اجتماعًا مع رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، وذلك خلال زيارته إلى باكستان.

وجاء ذلك بحضور عدد من وزراء الحكومة الباكستانية، و نائب القائد العام للجيش الليبي الفريق أول ركن صدام حفتر ورئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي أسامة حماد والوفد المرافق.

وبحسب مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب القائد العام للجيش الليبي عن اعتزازه وتقديره لرئيس الحكومة الباكستانية وللشعب الباكستاني، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية الليبية الباكستانية والممتدة لعقود طويلة من التنسيق المشترك، ومؤكدًا أهمية تفعيل هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين البلدين.

يأتي هذا فيما أكد رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية، الفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سدهو، التزام القوات الجوية الباكستانية بتعزيز التعاون المهني مع نظيرتها الليبية.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في مقر القوات الجوية بإسلام أباد، اليوم الثلاثاء، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، وفق وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء الباكستانية إن اللقاء جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية، دون مزيد من التفاصيل.

ووصل المشير خليفة حفتر، ونائبه الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر إلى باكستان، أمس الإثنين، في زيارة رسمية تلبية لدعوة قائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير.

ويأتي هذا بعد الزيارة التي أجراها قائد الجيش الباكستاني إلى بنغازي خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر 2025، ووقع خلالها الجانبان اتفاقية للتعاون المشترك والمشتريات العسكرية بقيمة تبلغ أكثر من أربعة مليارات دولار.

* حماد ورئيس وزراء باكستان يؤكدان التزامهما بتعزيز التعاون





من جهته، أكد حماد ورئيس الوزراء الباكستاني، اليوم الثلاثاء، التزامهما بتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعم السلام والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام أباد عقب لقاء شريف مع قائد الجيش الليبي ونائبه الفريق أول ركن صدام حفتر والوفد المرافق لهم، بحسب موقع "باكستان تربيون".

وأجرى الجانبان خلال اللقاء جلسة محادثات تبادلا خلالها وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك، وأكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية.

فيما اعتبر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أن الاجتماع عكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعم السلام والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني التزام بلاده بتعزيز العلاقات الودية مع ليبيا، مشددًا على أهمية استمرار التواصل والحوار بين البلدين.

* القيادة الليبة تثمن دور باكستان

وأضاف البيان أن القيادة الليبية تثمن دور باكستان، وتعرب عن رغبتها في توسيع نطاق التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن الاجتماع اختُتم باتفاق على الحفاظ على تواصل وثيق واستكشاف سبل التعاون المستقبلي.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، وقائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.

* باكستان تعتزم افتتاح قنصلية في بنغازي

وفي سياق متصل، قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن باكستان تجري محادثات لافتتاح قنصلية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، في خطوة قد تعطي دفعة دبلوماسية للسلطات في الشرق في إطار صراعها مع سلطات غرب ليبيا، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وستنضم إسلام اباد إلى مجموعة صغيرة من الدول التي لها تمثيل دبلوماسي في بنغازي. وذكرت المصادر أن حفتر ناقش الخطوة مع مسؤولين خلال زيارته إلى باكستان.

وقال الجيش الباكستاني إن حفتر التقى قائد الجيش أمس الاثنين لمناقشة "تعاون مهني".